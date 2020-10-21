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В России — новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

10:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 317 летальных исходов (самый высокий показатель за время пандемии). За сутки в России полностью выздоровели 10 952 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 389), Санкт-Петербурге (684), Московской области (466), Нижегородской области (332) и Ростовской области (305).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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