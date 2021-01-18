В России началась массовая вакцинация от коронавируса

В России с 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин.

Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и центра им. Н.Ф. Гамалеи, эффективность препарата «Спутник V» составила 91,4%. Прививку первым в мире препаратом от COVID-19 сделали уже более 1 млн россиян.

За последние сутки в России выявлено 23 586 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 481 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 23 440 человек.