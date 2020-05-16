В России могут к концу лета зарегистрировать вакцину от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о процессе создания вакцины против коронавируса. По словам ученого, разработка находится на стадии доклинических испытаний.

— Надеюсь, стадия до подачи документов еще продлится в течение месяца, — сказал в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус-5» на телеканале «Россия-1» Гинцбург. — Вакцина будет вводиться через плечо. Вся страна одновременно не сможет получить. Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины. Испытания на мелких животных — мышах и морских свинках — показали высокую иммуногенность. Думаю, к концу лета начнется производство. Я хотел бы так думать, я бы так ответил.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 272 043 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 2 537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.