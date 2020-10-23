В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах (самый высокий показатель за время пандемии). Из них 27,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 478), Санкт-Петербурге (710), Московской области (472), Нижегородской области (366) и Ростовской области (299).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исхода, выздоровел 1 119 251 человек.

— Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в закрытии предприятий и возвращении к ограничительным мерам, которые действовали в стране весной в связи с пандемией.

— В России вновь зафиксирован антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом — 17 340 случаев.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 23 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 42 026 841.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 661 722 человек. Далее идут Индия (7 761 312) и Бразилия (5 332 634).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 228 381. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (155 962) и Индия (117 336).

— По данным Johns Hopkins University, 22 октября установлен антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом. Сообщается, что зафиксировано 443 700 случаев заражения по всему миру.

— Власти ряда городов Польши объявили об отмене массового празднования Нового года из-за пандемии коронавируса.