В России до конца года может появиться налоговый вычет на спорт

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что налоговый вычет на занятия спортом может появиться в России до конца года, сообщает ТАСС. По нему можно будет вернуть часть денег за абонемент в фитнес-клуб.

— Мы разработали проект поправок в федеральный закон «О физической культуре и спорте», где планируется закрепить определение физкультурно-оздоровительных услуг, — цитирует ТАСС Матыцина. — Мы надеемся, что до конца года наша совместная работа с коллегами (из Минфина) будет успешно завершена и налоговый вычет на занятия спортом появится в законодательстве и станет еще одним стимулом для людей ходить в спортзал.