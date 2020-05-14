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В России более 250 тысяч заболевших коронавирусом

10:45
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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Число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 250 тысяч человек. По последним данным Роспотребнадзора, общее количество заразившихся достигло отметки в 252 245 человек.

За весь период в стране зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

По данным Worldometers, Россия занимает 3-е место по количеству зараженных среди всех стран мира. Наибольшее количество зараженных — в США (1 430 348 человек), второй в списке идет Испания (271 095).

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