В России более 250 тысяч заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 250 тысяч человек. По последним данным Роспотребнадзора, общее количество заразившихся достигло отметки в 252 245 человек.

За весь период в стране зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

По данным Worldometers, Россия занимает 3-е место по количеству зараженных среди всех стран мира. Наибольшее количество зараженных — в США (1 430 348 человек), второй в списке идет Испания (271 095).