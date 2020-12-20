В России антирекорд заболеваемости на коронавирус

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 511 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 915 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 263), Санкт-Петербурге (3 759), Московской области (1 539), Нижегородской области (403) и Свердловской области (397).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 858 летальных исходов, выздоровело 2 275 657 человек.