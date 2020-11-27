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В России — 27 543 новых случая коронавируса. Серьезное увеличение антирекорда

10:42
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 496 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 682 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 918), Санкт-Петербурге (3 687), Московской области (1 058), Нижегородской области (459) и Свердловской области (399).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровело 1 712 174 человека.

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