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В России выявили 26 338 новых случаев заражения коронавирусом

10:41
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 21,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 17 247 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 511), Санкт-Петербурге (3 691), Московской области (1 064), Нижегородской области (458) и Республике Карелия (414).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 295 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 895 летальных исходов, выздоровело 1 778 704 человека.

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