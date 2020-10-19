В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 15 982 случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 376), Санкт-Петербурге (686), Московской области (466), Нижегородской области (292) и Ростовской области (289).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.