В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 290 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 952 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 413), Санкт-Петербурге (697), Московской области (462), Нижегородской области (354) и Ростовской области (297).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.