В России — 15 099 случаев коронавируса за последние сутки
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 185 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 377 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 610), Санкт-Петербурге (674), Московской области (460), Нижегородской области (289) и Ростовской области (288).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровели 1 070 576 человек.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.