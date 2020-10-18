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В России — 15 099 случаев коронавируса за последние сутки

10:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 185 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 377 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 610), Санкт-Петербурге (674), Московской области (460), Нижегородской области (289) и Ростовской области (288).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровели 1 070 576 человек.

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