В России — 14 992 случая коронавируса за последние сутки
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 14 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 279 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 617 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 648), Санкт-Петербурге (659), Московской области (458), Нижегородской области (288) и Ростовской области (287).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 002 летальных исхода, выздоровели 1 065 199 человек.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.