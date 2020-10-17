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В России — 14 992 случая коронавируса за последние сутки

10:50
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 14 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 279 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 617 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 648), Санкт-Петербурге (659), Московской области (458), Нижегородской области (288) и Ростовской области (287).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 002 летальных исхода, выздоровели 1 065 199 человек.

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