В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлены 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3 процента человек не имели клинических проявлений болезни. Зфиксировано 188 летальных исходов, полностью выздоровели 6 252 человека.

Суточный показатель числа заразившихся COVID-19 в России почти повторил антирекорд: 11 мая 2020 года были выявлены 11 656 заболевших.

Наибольший прирост зараженных на 6 октября — в Москве (4 082), Санкт-Петербурге (411), Московской области (347), Ростовской области (253) и Нижегородской области (204).

Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.