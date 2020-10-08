В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлены 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7 процента человек не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 191 летальный исход, полностью выздоровели 7 054 человека.

Наибольший прирост зараженных на 6 октября — в Москве (3 323), Санкт-Петербурге (461), Московской области (433), Ростовской области (261) и Нижегородской области (234).

Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровели 1 002 329 человек.