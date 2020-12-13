В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях перенесенного коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о последствиях коронавируса.

«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — приводит «РИА Новости» слова Пшеничной.

По словам специалиста, некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на кашель, отмечают чувство жжения в груди, головную и мышечную боль, головокружение и тахикардию.

По последним данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в России выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 человек.