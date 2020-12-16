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В работе Telegram случился масштабный сбой

17:00
Сбои в работе Telegram. Фото данные Downdetector
Сбои в работе Telegram. Фото данные Downdetector

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Как свидететельствуют данные Downdetector, сервис лег во второй половине дня в районе 16 часов по московскому времени.

По данным Downdetector, 88 процентов пользователей Telegram не смогли подключить мессенджер, у 11 процентов возникли проблемы с отправкой сообщений.

Предыдущий раз сбои в работе Telegram были зафиксированы 5 декабря.

Мессенджер Telegram был создан россиянином Павлом Дуровым в 2013 году.

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