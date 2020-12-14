В работе Google и YouTube случился масштабный сбой.

В работе интернет-ресурсов Google и YouTube произошли масштабные отключения. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи не могли зайти на YouTube, Gmail и другие сайты корпорации. Сбои зафиксированы в России, Германии, Великобритании, Италии и других европейских странах.

По данным Downdetector, 86% пользователей Google не смогли войти в учетную запись, у 13% возникли неполадки с поисковой системой. 17% сообщили о неполадках с сайтом.

На проблемы с YouTube пожаловались 49% посетителей. У 45% возникли перебои с просмотром видео.