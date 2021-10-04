В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел массовый сбой
19:06
Массовый сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в их работе. Многие не могут получить доступ к соцсетям.
Так, при попытке зайти в Facebook появляется сообщение «Не удается получить доступ к сайту». Такое же сообщение появляется при попытке зайти в Instagram. Также есть проблемы и в работе WhatsApp.
На сбои жалуются в том числе пользователи из России. Пока нет информации о том, когда проблемы будут устранены.
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