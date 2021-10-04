В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел массовый сбой

Массовый сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в их работе. Многие не могут получить доступ к соцсетям.

Так, при попытке зайти в Facebook появляется сообщение «Не удается получить доступ к сайту». Такое же сообщение появляется при попытке зайти в Instagram. Также есть проблемы и в работе WhatsApp.

На сбои жалуются в том числе пользователи из России. Пока нет информации о том, когда проблемы будут устранены.