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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел массовый сбой

19:06
Facebook.
Facebook.

Массовый сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в их работе. Многие не могут получить доступ к соцсетям.

Так, при попытке зайти в Facebook появляется сообщение «Не удается получить доступ к сайту». Такое же сообщение появляется при попытке зайти в Instagram. Также есть проблемы и в работе WhatsApp.

На сбои жалуются в том числе пользователи из России. Пока нет информации о том, когда проблемы будут устранены.

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Евгений Петров все материалы автора

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