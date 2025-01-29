В прокуратуре Красноярска возобновили расследование дела о драке футболистов «Енисея»

Прокуратура Красноярского края возобновила расследование уголовного дело по факту драки футболистов «Енисея» с отдыхающими на базе отдыха в Красноярске.

«По требованию прокуратуры возобновлено дознание после тяжкого травмирования красноярца во время драки с футболистами ФК «Енисей». Пострадавший прошел компьютерную томографию и отправился домой. Судебно-медицинский эксперт не смог установить тяжесть вреда здоровью потерпевшего, из-за чего следственный орган прекратил уголовное дело за отсутствием события преступления. Прокуратура края с решением не согласилась, ведь весь объем следственных действий выполнен не был. Процессуальное решение отменено. Дознание возобновлено, расследование и устранение нарушений на контроле», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Весной 2024 года на одной из баз отдыха в Красноярске футболисты «Енисея» стали участниками конфликта с отдыхающей семьей. По данным прокуратуры, спортсмены шумели, громко слушали музыку. Ребята из соседней компании попросили убавить звук, однако группа спортсменов просьбу не выполнила. Позже словесная перепалка переросла в драку.

В результате конфликта с футболистами один из отдыхающих получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости. На одного из футболистов был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.