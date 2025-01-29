Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 14:40

В прокуратуре Красноярска возобновили расследование дела о драке футболистов «Енисея»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Прокуратура Красноярского края возобновила расследование уголовного дело по факту драки футболистов «Енисея» с отдыхающими на базе отдыха в Красноярске.

«По требованию прокуратуры возобновлено дознание после тяжкого травмирования красноярца во время драки с футболистами ФК «Енисей». Пострадавший прошел компьютерную томографию и отправился домой. Судебно-медицинский эксперт не смог установить тяжесть вреда здоровью потерпевшего, из-за чего следственный орган прекратил уголовное дело за отсутствием события преступления. Прокуратура края с решением не согласилась, ведь весь объем следственных действий выполнен не был. Процессуальное решение отменено. Дознание возобновлено, расследование и устранение нарушений на контроле», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Весной 2024 года на одной из баз отдыха в Красноярске футболисты «Енисея» стали участниками конфликта с отдыхающей семьей. По данным прокуратуры, спортсмены шумели, громко слушали музыку. Ребята из соседней компании попросили убавить звук, однако группа спортсменов просьбу не выполнила. Позже словесная перепалка переросла в драку.

В результате конфликта с футболистами один из отдыхающих получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости. На одного из футболистов был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Источник: Прокуратура Красноярского края
ФК Енисей
Читайте также
Гендиректора «Фонбет» Анохина задержали по подозрению в даче взятки в Москве
Унизил уровень РПЛ, назвал «Спартак» клубом для интриг. Что Александр Кокорин сказал в интервью Смолову
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
СМИ узнали о возможности закрытия до половины магазинов «Светофор» в Москве
Кокорин оскорбил РПЛ в интервью Смолову
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Популярное видео
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лига Ставок» провела «Зимнюю сказку» для VIP-игроков

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости