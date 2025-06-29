В Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист Калмыков

Футболист подольского клуба «Парковый» Артур Калмыков скончался во время матча, сообщает Федерация футбола Серпухова.

Инцидент произошел 28 июня во время матча 10-го тура чемпионата Московской области по футболу Лиги В-3 между командами «Парковый» и «Нара» (7:2).

Калмыков на 60-й минуте матча потерял сознание, после чего был вынесен за пределы поля, где ему оказывали медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи.

26-летний футболист за свою карьеру также выступал за «Владычную слободу» и «Чехов-лада».