Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о продлении ограничений по работе экономики до 18 мая. Президент РФ Владимир Путин объявил, что 12 мая Россия приступит к постепенному снятию ограничений, наложенных в связи с коронавирусом.

«Президент объявил, что с 12 мая единыи? период нерабочих днеи? в России завершается. Мы подошли к следующему этапу — постепенному смягчению режима ограничении?. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника, — написал Воробьев в Instagram. — Хочу объяснить, почему.

Специалисты, эксперты и областнои? Минздрав на основании своего профессионального мнения и тои? огромнои? нагрузки, что испытывает наша система здравоохранения, предупреждают нас не спешить. И внимательно взвесить все за и против.

Как предписывают федеральные методики, прежде чем начинать снимать ограничения, нужно проанализировать три показателя.

Первыи? — коэффициент распространения инфекции, то есть среднее количество людеи?, которых инфицирует один больнои? до его изоляции. На первом этапе коэффициент не должен превышать 1. В Подмосковье сеи?час — 1,2. Благодаря самоизоляции мы вплотную приблизились к планке, но зазор еще остается.

Второи? показатель — свободныи? коечныи? фонд. Свободными должны оставаться как минимум 50 процентов коек, предназначенных для лечения COVID-19. В Московскои? области свободны пока 38,5 процента коек. Количество госпитализации? остается высоким и кои?ки продолжают заполняться.

И наконец, третии? показатель — количество проведенных тестов. Он должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения. Благодаря открытию дополнительных лаборатории?, у нас в Подмосковье — 90 на 100 тысяч.

Мы видим, что из трех показателеи? по двум риски есть. Поэтому сеи?час открывать экономику, увы, опасно для жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятии? подновив стандартам и тем самым защитить людеи?. Это касается внедрения новых санитарных стандартов, обеспечения масками и другими средствами защиты.

Я прошу всех жителеи? быть осторожными, соблюдать санитарные правила и носить маску. Берегите себя!"