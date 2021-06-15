В Подмосковье из-за коронавируса отменены все массовые мероприятия

Власти Московской области отменили все массовые мероприятия до 15 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы также приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий до 15 июля, то есть в течение месяца никаких массовых мероприятий, уважаемые коллеги, на территории Подмосковья не будет. Парки у нас работают, экономика работает, вместе с тем, соблюдение мер безопасности критически важно», — цитирует «РИА Новости» Воробьева.

Ранее Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.