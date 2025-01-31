В отношении главы Федерации фигурного катания Москвы возбудили уголовное дело

В отношении президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антона Абдурахманова возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Несколько месяцев назад Абдурахманов покинул Россию. Отмечалось, что отъезд произошел «по юридическим причинам».

Согласно материалам уголовного дела, Абдурахманов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Антон Абдурахманов возглавляет ФФКМ с 2022 года.