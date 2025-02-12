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12 февраля 2025, 22:10

В ООН поддерживают запрет сменившим пол мужчинам соревноваться с женщинами в США

Камила Абдурахманова
корреспондент

Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин Рим Альсалем поддержала решение президента США Дональда Трампа запретить сменившим пол мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях.

«Это решение подтверждает важность сохранения половых категорий в спорте, тем самым обеспечивая равные возможности для женщин и девочек», — заявила Альсалем в распространенном ООН пресс-релизе.

Спецдокладчик одобрила решение США взаимодействовать с ведущими спортивными организациями, чтобы продвигать принципы справедливости и безопасности в женском спорте. Она также отметила готовность Вашингтона представлять на уровне ООН международные нормы, направленные на защиту женской спортивной категории по половому признаку.

В среду, 5 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий мужчинам, сменившим пол, участвовать в женских спортивных соревнованиях.

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Дональд Трамп
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