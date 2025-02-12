В ООН поддерживают запрет сменившим пол мужчинам соревноваться с женщинами в США

Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин Рим Альсалем поддержала решение президента США Дональда Трампа запретить сменившим пол мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях.

«Это решение подтверждает важность сохранения половых категорий в спорте, тем самым обеспечивая равные возможности для женщин и девочек», — заявила Альсалем в распространенном ООН пресс-релизе.

Спецдокладчик одобрила решение США взаимодействовать с ведущими спортивными организациями, чтобы продвигать принципы справедливости и безопасности в женском спорте. Она также отметила готовность Вашингтона представлять на уровне ООН международные нормы, направленные на защиту женской спортивной категории по половому признаку.

В среду, 5 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий мужчинам, сменившим пол, участвовать в женских спортивных соревнованиях.