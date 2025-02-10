В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту получения травм комментатором Скворцовым
В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области сообщили «СЭ» о возбуждении уголовного дела по факту получения травм комментатором Романом Скворцовым.
«По факту получения травм гражданином дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. По уголовному делу проводится дознание», — сообщили «СЭ» в пресс-службе ГУМВД.
В больницу Новосибирска комментатор попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте.
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