В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту получения травм комментатором Скворцовым

В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области сообщили «СЭ» о возбуждении уголовного дела по факту получения травм комментатором Романом Скворцовым.

«По факту получения травм гражданином дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. По уголовному делу проводится дознание», — сообщили «СЭ» в пресс-службе ГУМВД.

В больницу Новосибирска комментатор попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте.