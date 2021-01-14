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В Норвегии более 20 человек скончались после прививки вакциной Pfizer

18:10
Эпидемия коронавируса в мире. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в мире. Фото Reuters
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В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции. Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом, сообщает местное Агентство лекарственных средств.

Причины летального исхода у 13 пациентов уже удалось установить. Прямую связь с использованием вакцины Pfizer в агентстве не отрицают.

Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. В начале года стало известно, что три человека в разных населенных пунктах, получившие вакцину, умерли, их смерть, однако, по мнению властей, могла быть не связана с вакцинацией, ведется расследование.

Всего к настоящему моменту первую дозу вакцины Pfizer — BioNTech в стране получили свыше 21 тысячи человек.

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