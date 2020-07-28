В NASA сообщили о приближении к Земле астероида размером с футбольное поле

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером приблизительно с футбольное поле, сообщили в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Рекомендуемые ФИФА размеры футбольного поля составляют 105 метров в длину и 68 метров в ширину.

Как сообщили в космическом ведомстве, астероид пройдет около нашей планеты 5 августа, на расстоянии 3,2 миллиона километров со скоростью 13,4 километра в секунду. Диаметр метеорита составляет от 84 до 190 метров. Время максимального сближения с Землей — 19.35 по московскому времени.

Астероид 2009 PQ1 был открыт 14 августа 2009 года, он относится к «аполлонам» (небесным телам, чья орбита пересекает орбиту Земли). В следующий раз этот астероид пролетит около планеты в 2137 году.