Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

19 октября 2025, 13:14

В Лувре произошло ограбление — музей временно закрыт

Стеклянная пирамида Лувра.
Фото Global Look Press

В музее Лувра произошло ограбление, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Инцидент произошел 19 октября.

«Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», — написала Дати в соцсети X.

По информации газеты Le Parasien, несколько злоумышленников разбили окна в музее и похитили ювелирные украшения. Им удалось скрыться. Отмечается, что преступникам удалось скрыться. Музей закрыт для посещения.

Лувр является одним из крупнейших музеев мира. Он был открыт в 1793 году. В 2024 году парижский музей посетили 8,7 миллиона человек, что сделало его самым посещаемым художественным музеем в мире.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Средства ПВО за сутки сбили две авиабомбы и 109 украинских дронов в зоне СВО
Российский теннисист Медведев оценил три победы на Australian Open
Умар Нурмагомедов не смог досрочно победить легендарного бразильца, Хабиб уже сталкивает брата с Петром Яном. Что не так с боем Младшего орла на  UFC 324
Биография Дмитрия Баринова: родился в деревне и пробился в большой футбол
В Германии сочли фигуру Каллас слишком конфликтной для переговоров
Песков указал на дестабилизацию на Ближнем Востоке в случае удара США по Ирану
Популярное видео
Федор Емельяненко — откровенно о вершине своей великой карьеры, бое с Кро Копом
Федор Емельяненко — откровенно о вершине своей великой карьеры, бое с Кро Копом
Подкаст Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ». Выпуск #3: семья триатлетов
Подкаст Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ». Выпуск #3: семья триатлетов
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
В «Динамо» продолжаются кадровые чистки
В «Динамо» продолжаются кадровые чистки
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Артемон Доберманов

    Доцент все таки добрался до шлема

    19.10.2025

    • В Госдуме РФ оценили развитие спорта в новых регионах России

    Неделя в конце октября и начале ноября: сколько рабочих дней и когда выходные

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости