В Лувре произошло ограбление — музей временно закрыт

В музее Лувра произошло ограбление, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Инцидент произошел 19 октября.

«Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», — написала Дати в соцсети X.

По информации газеты Le Parasien, несколько злоумышленников разбили окна в музее и похитили ювелирные украшения. Им удалось скрыться. Отмечается, что преступникам удалось скрыться. Музей закрыт для посещения.

Лувр является одним из крупнейших музеев мира. Он был открыт в 1793 году. В 2024 году парижский музей посетили 8,7 миллиона человек, что сделало его самым посещаемым художественным музеем в мире.