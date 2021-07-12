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В Москве зафиксировали минимум новых случаев коронавируса за месяц

11:30
Коронавирус в Москве. Фото Reuters
Коронавирус в Москве. Фото Reuters
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За последние сутки в Москве выявлено 5403 новых случаев коронавируса, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это минимальное значение с 10 июня.

Сообщается, что госпитализировано было 1 472 человека, скончались 107 пациентов. На ИВЛ находятся 639 человек.

Всего в Москве выявлено 1 434 641 случаев коронавируса. 1 235 697 человека выздоровели, 23 755 — умерли.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 808 473 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 712 летальных исходов, выздоровели 5 216 648 человек.

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