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В Москве за сутки зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса

12:00
Коронавирус в Москве. Фото Getty Images
Коронавирус в Москве. Фото Getty Images
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За последние сутки в Москве выявлено 5410 новых случаев коронавируса, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Госпитализировано было 1 453 человека, скончались 110 пациентов. На ИВЛ находится 634 человека.

За прошлые сутки в столице было зафиксировано 5 694 новых случая.

Всего в Москве выявлено 1 429 238 случаев коронавируса. 1 228 601 человека выздоровели, 23 646 — умерли.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 783 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 002 летальных исхода, выздоровели 5 200 219 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3265

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