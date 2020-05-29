В Москве за сутки скончались 78 человек с коронавирусом. Это новый рекорд
29 мая 2020, 23:59
Число умерших от коронвируса в Москве увеличилось за сутки с 2 330 до 2 408 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Скончались 78 человек, это новый рекорд.
Предыдущий максимум смертности был отмечен 17 мая и составил 77 человек.
— В Москве скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — сказал представитель штаба.
По последним данным, в Москве выявлено 175 829 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 74 725 пациентов.
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