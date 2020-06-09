За последние сутки в Москве выявлено 1 572 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 198 590 случаев коронавируса.

Из числа новых заболевших: 42,2 процента — от 18 до 45 лет; 35,5 процентов — от 46 до 65 лет; 14,8 процентов — старше 65 лет; 7,5 процентов — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 14 июня включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.