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В Москве впервые с 6 июня зафиксировали менее 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

11:45
Коронавирус в Москве. Фото РИА Новости
Коронавирус в Москве. Фото РИА Новости
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За последние сутки в Москве выявлено 2629 новых случаев коронавируса, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это минимальное число заболевших с 31 мая. Впервые с 6 июня в столице выявили менее трех тысяч заразившихся COVID-19.

Госпитализировано было 848 человек, скончался 101 пациент. На ИВЛ находится 537 человек. За прошлые сутки в столице было зафиксировано 3406 случаев.

Всего в Москве выявлено 1 490 707 случаев коронавируса. 1 336 194 человек выздоровели, 25 207 — умерли.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 149 780 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 154 601 летальный исход, выздоровели 5 506 834 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3362

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