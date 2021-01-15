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В Москве возбудили дело о поставке 10 миллионов использованных медицинских перчаток

11:38
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
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Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела после того, как в столицу была поставлена партия из почти 10 миллионов одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении, сообщает «РИА Новости».

«На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 миллиона штук для их дальнейшей реализации. В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу столичной прокуратуры.

Сообщается, что российская компания, в отношении которой проводится расследование, заключила контракт на поставку в Россию одноразовых перчаток с зарубежной фирмой.

За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса. Всего за период пандемии в стране зарегистрирован 3 520 531 случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровело 2 909 680 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20210115/perchatki-1593144453.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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