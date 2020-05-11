За последние сутки в Москве выявили 6 169 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 115 909 случаев коронавируса.

Из числа новых заболевших: 41,7 процента — от 18 до 45 лет; 33 процента — от 46 до 65 лет; 10,4 процента — от 66 до 79 лет; 5,4 процента — старше 80 лет; 9,5 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.