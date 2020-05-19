В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с COVID-19. Общее число жертв в столице достигло 1651.

По данным Роспотребнадзора, на день 18 мая в России выявлено 290 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

В мире зарегистрированы 4 870 220 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 319 714 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 893 493 человека выздоровели за время пандемии