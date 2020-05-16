В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом
16 мая 2020, 23:35
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с COVID-19.
У всех из 71 пациента была подтверждена пневмония.
По данным Роспотребнадзора, в России на день 16 мая всего зарегистрировано 272 043 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.
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