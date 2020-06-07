В Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуска
12:10
В Москве в ближайшее время могут отменить систему цифровых пропусков, которая была введена для борьбы с распространением коронавируса, сообщает РБК. Это может быть сделано уже с 14 июня.
По информации источника, об этом могут объявить в понедельник 8 июня, если мэр не внесет правки в последний момент.
В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля». Масочный режим, по его словам, может сохраниться в столице вплоть до февраля.
Дополнительная информация:
https://www.rbc.ru/politics/07/06/2020/5edb649b9a79471c906c50a8
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