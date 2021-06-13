В Москве будут штрафовать за пользование детскими и спортивными площадками в парках

Москвичам, которые нарушат действующий с 13 по 20 июня запрет на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок будет выписан штраф в размере до 4 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве.

С 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.

Нерабочие дни с сохранением зарплаты объявлены с 15 по 19 июня. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день.

Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (выдача заказов и доставка разрешены).