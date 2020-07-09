В Москве с 13 июля отменяется обязательный масочный режим на улицах

С 13 июля в Москве отменят обязательный масочный режим при нахождении на улице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом, маски все еще будет необходимо носить при нахождении в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.

— При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания, — говорится на сайте мэра Москвы. — Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.