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В Москве с 13 июля отменяется обязательный масочный режим на улицах

12:57
Человек в маске. Фото AFP
Человек в маске. Фото AFP
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С 13 июля в Москве отменят обязательный масочный режим при нахождении на улице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом, маски все еще будет необходимо носить при нахождении в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.

— При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания, — говорится на сайте мэра Москвы. — Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/otmena-ogranicheniy-obrazovanie-i-detskie-tsentry

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