В Москве с 1 июня открываются стадионы и спортивные объекты
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня в столице открываются стадионы и спортивные объекты.
— Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.
Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 г. мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.
Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал, — говорится в обращении мэра.
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/vtoroi-etap-smyagcheniya-ogranichenii-0106