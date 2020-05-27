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В Москве с 1 июня открываются стадионы и спортивные объекты

20:04
«Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня в столице открываются стадионы и спортивные объекты.

— Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.

Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 г. мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал, — говорится в обращении мэра.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/vtoroi-etap-smyagcheniya-ogranichenii-0106

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