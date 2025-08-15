В Москве простились со спортивным комментатором Борисом Скрипко

Церемония прощания со спортивным комментатором Борисом Скрипко прошла в Москве, сообщает ТАСС.

По данным источника, тело Скрипко решено кремировать.

Спортивный комментатор скончался 13 августа в возрасте 78 лет. Отмечается, что причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Скрипко родился в российской столице 19 сентября 1946 года. Он начал карьеру на телевидении в 1979 году. Комментатор работал на 11 Олимпиадах, в том числе на Играх-1980 в Москве. В последние годы Скрипко комментировал бокс на телеканале «Матч ТВ».