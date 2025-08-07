Статьи
7 августа, 12:54

В Москве простились с комментатором Гришиным

Павел Лопатко

Церемония прощания со спортивным комментатором Александром Гришиным прошла в Москве, сообщает ТАСС.

В церемонии участвовали родные, близкие, коллеги, спортсмены и тренеры.

О смерти 47-летнего комментатора стало известно 5 августа. Он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе на станции «Битца». По словам жены Гришина, результаты судмедэкспертизы свидетельствуют об отсутствии алкоголя в организме ее мужа на момент гибели.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что по факту гибели Гришина не будут возбуждать уголовное дело.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и работал на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.

Александр Гришин.Не тащил одеяло на себя, а укрывал им зрителя. Воспоминания об Александре Гришине

Источник: ТАСС
