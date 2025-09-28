В Москве прошел «Добрый забег» в поддержку людей с нарушением слуха

28 сентября состоялся второй благотворительный «Добрый забег» при поддержке программы ДоброFON. В гонке поучаствовали более 3000 человек. В рамках мероприятия благотворительная программа ДоброFON направила 3 миллиона рублей организации «Я тебя слышу». Перед началом забега с приветственным словом выступила генеральный директор компании «Я тебя слышу» Алла Маллабиу.

«Мы рады, что делаем это спортивное мероприятие вместе с ДоброFON. Мы помогаем семьям в разных регионах России и поддержка от ДоброFON для нас очень важна. 90 процентов глухих детей рождаются у слышащих родителей, для них — это шок. Но важно знать, что практически любой глухой ребенок — может научиться слышать и говорить. Важна полная поддержка на протяжении 8-10 лет. Этим мы и занимаемся», — сказала Маллабиу.



Хедлайнером «Доброго забега» выступил Роман Костомаров. Олимпийский чемпион поучаствовал в награждении спортсменов, а также дал совет всем участникам забега.

«Могу пожелать самого главного — это терпения. Оно важно для каждого человека. Нужно всегда двигаться вперед, несмотря на любые преграды на твоем пути», — сказал Костомаров «СЭ».

Также своими впечатлениями поделился один из участников забега Радик Зарипов.

«Настроение отличное. Несмотря на прохладную погоду, пришло большое количество людей занимающихся спортом. Все в отличном настроении. Вижу здесь знакомые лица: олимпийских чемпионов, призеров и просто медийных личностей. Конечно, это заряжает», — сказал Зарипов «СЭ».



Акция «Добрый забег» приурочена к Международному дню глухих. Праздник отмечается 28 сентября ежегодно во всех странах.