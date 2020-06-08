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В Москве продолжит действовать масочно-перчаточный режим

17:18
Жители Москвы будут продолжать носить маски и перчатки. Фото AFP
Жители Москвы будут продолжать носить маски и перчатки. Фото AFP
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Жители Москвы должны продолжать носить перчатки и маски в общественных местах при соблюдении социальной дистанции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С 12 мая в столице был введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, аптеках, на рабочем месте и в любых видах общественного транспорта, включая в такси, необходимо использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки. Надевать маску нужно при выходе на улицу.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 8 июня 467 673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.

В Москве — 197 016 подтвержденных случаев инфицирования covid-19, 104 347 — выздоровело и 2 970 смертей.

Дополнительная информация:

https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/6575050/

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