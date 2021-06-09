В Москве построят ледовую арену Татьяны Навки и академию Александра Овечкина
Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев рассказал, что ледовую арену Татьяны Навки хотят построить на территории спортивного кластера в Мневниках.
«На территории Мневниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, — цитирует ТАСС Бочкарева. — В общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тыс. кв. м спортивных объектов различного назначения.
Кроме того, здесь появится большой серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга, ледовая арена Татьяны Навки и профессиональная академия хоккея Александра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации».
Также на территории планируют построить легкоатлетический манеж, центр экстремальных видов спорта, скейтпарк, центр прыжков на батуте, спортивную школу и центр раннего физического развития.
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