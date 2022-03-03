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Сегодня, 09:00

В Москве отменили QR-коды, стадионы можно будет заполнять на 100 процентов

В Москве отменили QR-коды и ограничения в сфере культуры и спорта
Иван Торопцев
Корреспондент
Болельщики «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене QR-кодов и ограничений в сфере спорта и культуры на фоне пандемии коронавируса.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания «омикроном» и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений.

Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов. Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — говорится в заявлении на официальном сайте Собянина.

Таким образом, в столице отменены все ограничения на посещения спортивных мероприятий. Клубы смогут заполнять стадионы на 100 процентов.

Источник: https://www.sobyanin.ru/otmenyaem-qr-kody-i-ogranicheniya-v-sfere-sporta-i-kultury
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