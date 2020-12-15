В Москве открыли скульптурную композицию, посвященную Олегу Табакову

Скульптурную композицию «Атом Солнца Олега Табакова» открыли у Новой сцены театра Олега Табакова в Москве. Презентация приурочена к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР, сообщает ТАСС.

В театре отметили, что установка скульптуры была включена правительством РФ в план мероприятий на 2019 год в рамках проведения Года театра, но в силу разного рода обстоятельств это стало возможным только сейчас.

Автором скульптуры стал народный художник РФ Александр Рукавишников. Рукавишников изобразил Табакова в алом шарфе, сидя на подмостках, опершись на «Атом Солнца» — символ таланта.

Рядом расположился кот Матроскин, перенимая позу когда-то озвучившего его артиста. На противоположном конце подмостков — дары Табакову: бутылка любимого артистом вишневого морса, черный хлеб как символ его щедрости, раки символизируют родной Саратов, а помидоры напоминают о бабушкиных засолках — Табаков проводил параллель между крепкими, подходящими для засолки помидорами и учениками.