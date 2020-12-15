  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

В Москве открыли скульптурную композицию, посвященную Олегу Табакову

10:33
Скульптура «Атом Солнца Олега Табакова». Фото Instagram
Скульптура «Атом Солнца Олега Табакова». Фото Instagram

Скульптурную композицию «Атом Солнца Олега Табакова» открыли у Новой сцены театра Олега Табакова в Москве. Презентация приурочена к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР, сообщает ТАСС.

В театре отметили, что установка скульптуры была включена правительством РФ в план мероприятий на 2019 год в рамках проведения Года театра, но в силу разного рода обстоятельств это стало возможным только сейчас.

Автором скульптуры стал народный художник РФ Александр Рукавишников. Рукавишников изобразил Табакова в алом шарфе, сидя на подмостках, опершись на «Атом Солнца» — символ таланта.

Рядом расположился кот Матроскин, перенимая позу когда-то озвучившего его артиста. На противоположном конце подмостков — дары Табакову: бутылка любимого артистом вишневого морса, черный хлеб как символ его щедрости, раки символизируют родной Саратов, а помидоры напоминают о бабушкиных засолках — Табаков проводил параллель между крепкими, подходящими для засолки помидорами и учениками.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/kultura/10250677

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир