В Москве оштрафовали более 85 тысяч пассажиров за отсутствие средств защиты

Более 85 тысяч пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты с начала масочно-перчаточного режима, сообщает официальный Telegram-канал Дептранса Москвы.

«Мы проверяем наличие масок и перчаток у пассажиров, чтобы сделать поездки в общественном транспорте максимально безопасными. Выборочные рейды ежедневно проходят в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте — за неделю контролеры охватывают 100% станций метро. Не забывайте носить средства защиты в общественном транспорте. Сумма одного штрафа — 5000 рублей. Используя маску и перчатки, вы не только сбережете себя и окружающих, но и избежите неприятных трат. Купить средства защиты и бесплатно продезинфицировать руки можно на всех станциях метро», — написано в сообщении.

Ранее официальный канал оперативного штаба Москвы сообщил, что за последние сутки 942 пациента вылечились от коронавируса в столице.